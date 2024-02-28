Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В США выросло число пенсионеров-миллионеров

За год количество пенсионных счетов-миллионеров в США увеличилось на 11,5%

close
100%
Michael Weber/Global Look Press

В США отмечается рекордный рост объемов средств граждан на пенсионных счетах. Как показал анализ более 45 млн счетов типа 401k, 403b и IRA, проведенный финансовой компанией Fidelity Investments, их средний размер в прошлом году увеличился до $118,6 тыс.

Это максимальное значение за последние два года и рост на 14% по сравнению с 2021 годом ($103,9 тыс.).

Число владельцев пенсионных счетов-миллионеров выросло на 11,5% и достигло 422 тыс. Количество счетов с суммой от $100 тыс. до $1 млн увеличилось на 15% до 5,75 млн.

Рост объемов пенсионных накоплений связан с благоприятной конъюнктурой на фондовом рынке США. За 2022 год индекс Nasdaq вырос на 43%, индекс S&P 500 - на 24%, Dow Jones - на 13%. К концу года инфляция в стране замедлилась до 3,4% после рекордных 6,5% в декабре 2021-го.

В интервью каналу CNBC вице-президент Fidelity по интеллектуальному лидерству Майк Шамрелл, сообщил, что накопленные средства позволят американцам реже прибегать к дорогим кредитам в непредвиденных ситуациях. Согласно законодательству, граждане могут временно использовать до 50% средств со своих пенсионных счетов. В прошлом году к таким займам прибегли 8,9% владельцев счетов против 7,8% в 2021 году,

Вместе с тем по данным Бюро трудовой статистики США, только 56% работников, имеющих право на пенсионные накопления, пользуются этой возможностью.

До этого россиянам раскрыли, как рассчитать размер своей пенсии.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать повышения пенсий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами