Герман Греф рассказал о развитии нейросети GigaChat

Системная работа по технологической трансформации позволила Сберу нарастить эффективность и надежность ИТ-систем. Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе звонка по итогам финансовой отчетности банка по МСФО за 2023 г.

При этом глава Сбера отметил, что банку удалось заместить иностранное программное обеспечение собственными разработками и инновациями, доступ к которым уже открывают всему рынку. «Нас драйвит будущее. Ни один банк в мире не подарил миру за последние десять лет столько инноваций, сколько Сбер», - подчеркнул Греф.

«Мы первыми в России запустили мультимодальную нейросеть GigaChat, доступную на всех наших умных устройствах. Мы существенно дообучили нейросеть, и теперь она способна общаться с пользователем, генерировать изображения и писать программный код на еще более продвинутом уровне. Число пользователей GigaChat уже достигло 2,6 млн человек», — сказал Греф.

Он напомнил, что модель GigaСhat бы запущена в тестовом режиме еще весной 2023 года. При этом уже в сентябре Сбер открыл к нейросети доступ всем желающим.

«Искусственный интеллект может решать множество интеллектуальных задач, например, поддерживать беседу, писать тексты, генерировать код и многое другое. А включение в ансамбль нейросети Kandinsky дает GigaChat навык создания изображений», — отметил Греф.

Глава банка подчеркнул, что Сбер также развивает GigaChat для потребностей бизнеса. По его словам, на данный момент компаниям доступен программный интерфейс доступа к нейросетевой модели Сбера GigaChat API.

«Бизнес может создавать собственные решения и оптимизировать внутренние процессы. Сервис также упрощает работу с текстами большого объема, помогает писать статьи в нужном стиле и формате, искать информацию и подготавливать на ее основе аналитику», — рассказал он.

Ранее Герман Греф сообщал, что финансовый эффект от применения технологии искусственного интеллекта в Сбере в 2023 году превысил 350 млрд рублей.

По его словам, за 3 года (с 2021 по 2023 год) финансовый эффект от применения технологий ИИ составил 800 млрд рублей.