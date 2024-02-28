ВТБ зафиксировал кратный рост по ключевым показателям ВЭД по итогам 2023 года

ВТБ планирует в ближайшие 3 года значительно нарастить обороты ВЭД и кратно нарастить долю рынка в международных расчетах в дружественных валютах. Об этом в рамках Стратегической недели банка заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Он добавил, что по итогам 2023 года ВТБ зафиксировал кратный рост по ключевым показателям ВЭД. Таким образом, количество клиентов среднего и малого бизнеса, использующих для расчетов нацвалюты, выросло в 4,5 раза, а оборот − в 5,7 раза. При этом выросло и число операций − в 4,5 раза.

Кроме того, на 60% выросло число новых контрактов ВЭД с дружественными странами. Также по итогам года на 30% увеличилось количество новых счетов в национальных валютах.

Также клиентам ВТБ стали доступны расчеты во всех основных валютах дружественных стран, в том числе китайских юанях, индийских рупиях, армянских драмах, белорусских рублях, вьетнамских донгах, казахстанских тенге, иранских риалах, а также трансграничные расчеты в рублях.

Отмечается, что в 2023 году клиентам банка стали доступны новые решения для ВЭД. Например, сервис «распродажа валют», который позволяет купить валюты по курсам на встречном потоке от экспортеров. Также появились сделки онлайн по курсу ЦБ, «умный» календарь ВЭД и онлайн-досье по контракту, платежи и документы через чат, предодобренный валютный контроль и другие.

В рамках Статегической недели ВТБ также рассказали, что к концу 2026 года банк намерен расширить свою клиентскую базу среднего и малого бизнеса в 1,5 раза.

Как отметил Денис Бортников, за предыдущий стратегический период ВТБ увеличил число активных клиентов среднего и малого бизнеса в 2,5 раза. Услугами банка пользуются уже 1,3 млн клиентов-предпринимателей и компаний. По оценкам ВТБ, это каждый третий реально действующий бизнес в России.

Кроме того, ВТБ планирует к концу 2026 года на 40% увеличить кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса. Бортников добавил, что поддержка бизнеса, инфраструктуры, трансформации экономики будут одним из приоритетов ВТБ в рамках новой стратегии развития на ближайшие три года.