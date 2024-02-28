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В России объяснили резкий рост цен на аренду жилья

«Жилфонд»: подорожание ипотеки заставило россиян арендовать жилье вместо покупки

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Depositphotos

Спрос на аренду жилья в России значительно вырос с осени 2023 года, когда Центробанк повысил ключевую ставку, вслед за которой подорожали ипотечные кредиты. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

По его словам, многие потенциальные покупатели жилья, не успевшие оформить ипотеку до повышения ставок, предпочли аренду, так как ежемесячные выплаты по кредиту во многих регионах оказались выше арендной платы. В результате c осени 2023 года вырос спрос на рынке аренды жилья, что привело к подорожанию аренды в среднем на 20% по России.

По данным компании, за год с февраля 2023 года по февраль 2024 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир выросла в Москве на 28% — до 57,9 тыс. рублей, в Подмосковье — на 15,5% до 33,5 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — на 30% до 34 тыс. рублей, в Ленинградской области — на 11% до 22,3 тыс. рублей.
Особенно велик спрос на аренду однокомнатных квартир и студий - их доля в общем объеме сделок по аренде увеличилась за год на 10 п.п. и достигла 74,5% в феврале 2024 года. При этом сократилась доля сделок по аренде двух- и трехкомнатных квартир.

«Есть основания полагать, что цены на аренду стабилизируются и, возможно, даже пойдут вниз после снижения ключевой ставки, потому что это создаст отток потребителей обратно в ипотечный сегмент. Поэтому мы допускаем, что в течение года структура спроса снова будет меняться», — подытожил Чернокульский.

До этого «Газета.Ru» рассказала, что будет с ценами на аренду квартир.

Ранее в России резко упал спрос на «вторичку»

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