Посол Китая объяснил сбои в недавних расчетах с Россией

Причиной недавних сбоев в двусторонних расчетах между Россией и Китаем стало вмешательство третьих стран. Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, сообщило РИА Новости.

«Сбои произошли из-за того, что некоторые страны создают нам проблемы. Но я верю, что мы найдём способ эти проблемы преодолеть», — сказал он.

Сообщалось, что три крупнейших китайских банка, в том числе Bank of China, прекратили принимать платежи от некоторых российских компаний.

27 февраля в России также произошел сбой в работе мессенджера Telegram. Позже появились сообщения о том, что россияне сталкиваются с трудностями при подключении к WhatsApp, YouTube, «ВКонтакте», «Госуслуги», Steam и не только.

Позже зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев заявил, что сбой в Telegram и некоторых других мессенджерах был связан с перенастройкой шлюзов Роскомнадзора.

Ранее сотовые операторы прокомментировали сбои в работе Telegram.