Uniper уведомил Россию о споре из-за «Юнипро»

Германская компания Uniper собирается инициировать арбитражное дело в отношении России в случае, если решение относительно активов компании в стране не будет найдено в переговорном процессе. Об этом говорится в отчетности компании за 2023 год, передает «Интерфакс».

Компания оценивает действия РФ в отношении ее доли в компании «Юнипро», включая временное управление, как нарушение обязательств.

Концерн направил российское стороне официальное возражение против этих действий, чтобы разрешить вопрос в ходе переговоров.

«Если решения не будет найдено путем переговоров, тогда Uniper может инициировать арбитражный процесс в отношении России», — подчеркнули в Uniper.

В 2021 году Uniper приняла решение о продаже своей доли в «Юнипро» и уведомила тогда российские власти. Осенью 2022 года с покупателем были достигнуты договоренности, но российские власти так и не одобрили сделку, добавили в компании.

«Юнипро» занимается производством и продажей электрической и тепловой энергии. Концерн Uniper является основным акционером компании.

Ранее сообщалось, что «Газпром экспорт» подал в суд на трейдинговую «дочку» Uniper.