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Россияне стали чаще ездить на горнолыжные курорты

Туристический трафик на российских горнолыжных курортах за зиму вырос на 22%

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Пресс-служба администрации Краснодарского края

Россияне стали активнее выезжать для катания на лыжах в соседние регионы. Туристический трафик на горнолыжных курортах страны в сезоне 2023-2024 годов вырос на 22%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Tele2.

Самыми популярными направлениями оказались Московская, Свердловская, Калужская, Владимирская и Ленинградская области. Туда отправилось больше половины горнолыжников (58%).

Наибольший прирост посещаемости был зафиксирован в Южно-Сахалинске. Этой зимой горнолыжный курорт «Горный воздух» посетили на 64% больше иногородних туристов. Число россиян, приехавших кататься на гору Белая в Свердловской области и Сорочаны в Подмосковье, выросло на 63%.

До этого сообщалось, что россияне стали чаще ездить в Узбекистан. Турпоток по итогам прошлого года вырос на треть. При этом граждане Узбекистана также стали активнее ездить в РФ. Главным образом их привлекают лыжные туры.

Ранее были названы самые популярные у россиян города для поездок в марте.

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