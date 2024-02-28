Россия начнет поставки свинины в Китай

Главное таможенное управление Китая разрешило трем предприятиям из России начать поставки свинины в страну. Разрешение на ввоз начинает действовать с 28 февраля. Об этом сообщает Россельхознадзор.

К поставкам будут допущены товары, выработанные после даты регистрации, отмечает ведомство.

Стороны прорабатывали вопрос поставок российской свинины на китайский рынок более 7 лет. Процесс включал переговоры, визиты представителей КНР в Россию для ознакомления с местными инструментами государственного надзора за безопасностью продукции, подготовку материалов по запросом таможни Китая.

В результате осенью 2023 года КНР снял ограничения по африканской чуме свиней, которые действовали в отношении РФ с 2008 года. 19 декабря стороны подписали протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из России в Китай.

Китай в 2023 году стал ключевым импортером мяса птицы и говядины из России.

Ранее китайский Starbucks выпустил кофе со вкусом свинины.