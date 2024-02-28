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В Госдуме высказались о ключевой ставке ЦБ

Депутат Аксаков счел, что ключевую ставку ЦБ нужно снижать в ближайшее время

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«Газета.Ru»

ЦБ РФ может перейти к снижению ключевой ставки с 16% в самое ближайшее время, поскольку ранее принятые меры по ужесточению денежно-кредитной политики уже дали свои результаты: произошло сжатие потребительского спроса, инфляционные ожидания в феврале снизились. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он добавил, что можно начать снижать ставку постепенно — с шагом в 0,5-1-процентный пункт.

По словам Аксакова, это позволит дать позитивный сигнал финансовому рынку и при этом сохранить эффект, которого удалось достичь в плане снижения спроса и инфляционных ожиданий.

«Допускаю, что регулятор может действовать осторожно и какое-то время сохранять ставку на текущем уровне, чтобы оценить более долгосрочные эффекты от ранее принятых мер. Ключевая ставка — лишь один из инструментов, который действует на инфляцию и инфляционные ожидания, но не напрямую и не сразу. На рост цен влияет прежде всего соотношения спроса и предложения. Поэтому важно в первую очередь стимулировать кредитование предприятий», — отметил парламентарий.

Он добавил, что рост внутреннего производства позволяет полнее удовлетворить спрос, усиливает конкуренцию и, в конечном итоге, приводит к снижению цен. Помимо снижения ключевой ставки важно продолжать целевые программы льготного кредитования и субсидирования ставок по кредитам реальному сектору, сказал Аксаков.

«Думаю, что на уровень ключевой ставки в диапазоне 10-12% годовых можно выйти к концу этого года или в первом квартале следующего. Это подтолкнет банки к более активному кредитованию предприятий на оборотные средства и под короткие проекты. Для долгосрочных проектов заемные средства по таким ставкам являются слишком дорогими», — подчеркнул депутат.

Поэтому он возлагает «большие надежды на программу долгосрочных сбережений граждан, индицидуальные инвестиционные счета (ИИС) третьего типа и долевое страхование жизни». Законы об этих инструментах Госдума приняла в прошлом году, они заработали с 1 января 2024 года и должны в течение года-двух дать первые результаты с точки зрения привлечения долгосрочных инвестиций в приоритетные проекты, заключил Аксаков.

ЦБ 16 февраля оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых. До этого она была повышена пять раз подряд. 27 февраля Банк России впервые опубликовал детали обсуждения решения по ключевой ставке. Некоторые члены совета директоров ЦБ высказались о возможности снижения ключевой ставки чуть раньше второй половины 2024 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, чего россиянам ждать после сохранения ключевой ставки.

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