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Аналитики предсказали новое разделение мира к 2040 году

Эксперты «Валдая»: к 2040 году мир разделится на техноэкономические блоки

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Аналитики международного дискуссионного клуба «Валдай» из России, Китая и Индии предрекли разделение мира на техноэкономические блоки к 2040 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад «Порядок-2040: взгляд молодого поколения на будущее мироустройство».

По мнению исследователей, роль государства к 2040 году существенно изменится, а без государства-гегемона суверенитет станет для стран «дефицитным товаром». К тому же мировая экономика станет более гибкой и будет оперативно реагировать на возникающие кризисы.

Отмечается, что вокруг ключевых стран — России, Китая и США — сформируются так называемые техноэкономические блоки. Их будут заполнять люди, которые откажутся от принадлежности к конкретному государству. В своем выборе они будут опираться на политические и экономические преимущества, которые такие блоки смогут предоставить.

Главным остается вопрос, смогут ли подобные образования обеспечить людям экономическую, продовольственную и физическую безопасность, которые сегодня гарантирует государство, отметили специалисты.

До этого «Газета.Ru» писала, что большинство — 71% — школьников хотят в будущем занимать руководящую позицию, а лучшей страной для построения карьеры 72% опрошенных считают Россию.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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