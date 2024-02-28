Россия впервые с 2019 года закупила у Эквадора нефтепродукты

Россия закупила топливо в Эквадоре впервые за четыре года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные эквадорской статистики.

Согласно анализу агентства, в 2023 году Россия купила 1,6 тыс. тонн эквадорского мазута для кораблей, используемого в судовых двигателях. Сумма сделки составила $335 тыс.

Как отмечает агентство, последний раз Россия покупала нефтепродукты у Эквадора в 2019 году. Тогда было импортировано 700 тонн на $287 тыс.

Всего Эквадор поставил на мировой рынок почти 2,7 млн тонн нефтепродуктов на $1,1 млрд.

До этого президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна не собирается участвовать в поставках оружия на Украину. Более того, власти страны не знали, что их старую советскую военную технику собираются поставить Киеву. По его словам, Россия — третий по важности торговый партнер страны, и Кито не хочет нарушать ни один международный договор.

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