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Крупнейший поставщик вина из Абхазии в РФ приостановил работу из-за нового акциза

Сухумский винзавод приостановил работу из-за нового акциза на виноматериалы

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Depositphotos

Сухумский завод ООО «Вина и воды Абхазии» приостановил свою работу из-за нового акциза на виноматериалы. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на главного винодела предприятия Валерия Авидзбу.

По его словам, кабинет министров Абхазии решил вести 30%-ный акцизный налог на ввозимые в республику виноматериалы. Это негативно отразится на производстве вин, так как существенно вырастет себестоимость продукции завода, отметил Авидзба.

Он рассказал, что дистрибьютеры предупредили руководство предприятия о том, что увеличение цен на вина негативно скажется на реализации продукции в России.

«В связи с этим мы приостановили свою деятельность», — заявил винодел.

По его словам, это решение носит временный характер.

«Мы ведем переговоры с правительством и надеемся на то, что в ближайшее время проблема будет снята и кабмин отменит принятое им решение», — добавил Авидзба.

ООО «Вина и воды Абхазии» производит порядка 28 млн бутылок вина в год. Предприятие является крупнейшим абхазским экспортером на российском рынке. Завод поставляет в РФ 17 наименований вин и коньяков.

До этого были названы главные поставщики игристого вина в Россию.

Ранее сообщалось, что в России популярность зарубежного вина рекордно упала.

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