Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В ЕС назвали последствие заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину

ТАСС: заявление Макрона об отправке войск на Украину грозят ЕС оттоком капиталов

close
100%
Global Look Press

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск стран ЕС на Украину грозит усилением оттока капитала из Европы. Об этом в беседе с ТАСС заявил источник в финансовых кругах Брюсселя.

«Это сигнал о повышенном риске долгосрочных инвестиций в европейскую экономику», — сказал он.

По словам источника, он будет способствовать дальнейшему оттоку капитала из Европы, в первую очередь в США.

26 февраля Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран ЕС на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после этого заявил, что альянс не планирует отправлять своих солдат в зону боевых действий на Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что отправка военнослужащих НАТО в зону боевых действий на Украине приведет к столкновению альянса с Россией.

Ранее политолог объяснил желание Макрона ввести войска на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами