В ЕС назвали последствие заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск стран ЕС на Украину грозит усилением оттока капитала из Европы. Об этом в беседе с ТАСС заявил источник в финансовых кругах Брюсселя.

«Это сигнал о повышенном риске долгосрочных инвестиций в европейскую экономику», — сказал он.

По словам источника, он будет способствовать дальнейшему оттоку капитала из Европы, в первую очередь в США.

26 февраля Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран ЕС на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после этого заявил, что альянс не планирует отправлять своих солдат в зону боевых действий на Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что отправка военнослужащих НАТО в зону боевых действий на Украине приведет к столкновению альянса с Россией.

Ранее политолог объяснил желание Макрона ввести войска на Украину.