«Роскосмос» планирует продать непрофильные активы на 11,4 млрд рублей

В 2024 году «Роскосмос» намеревается выставить на продажу непрофильные активы общей стоимостью более 11,4 млрд рублей. Об этом сообщает агентство РБК.

По данным агентства, будут проданы объекты в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Самаре, Тверской области, а также в других российских регионах. Всего планируется реализовать свыше 150 объектов различного назначения, среди которых, земельно-имущественные комплексы, пансионаты и базы отдыха.

В частности, будут проданы имущественный комплекс из 16 зданий на Бауманской улице в Басманном районе Москвы, комплекс зданий на Ленинградской улице в подмосковных Химках, пансионат «Восход» и санаторно-оздоровительный комплекс «Чайка» в Московской области, а также 75,66% акций пансионата «Курорт Макопсе» в Сочи.

Средства от реализации имущества, сообщили в «Роскосмосе», будут направлены на улучшение финансово-экономического состояния предприятий госкорпорации.

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