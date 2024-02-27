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В Центробанке не исключили снижения ключевой ставки раньше второго полугодия

Члены совдира ЦБ РФ допустили снижение ключевой ставки раньше второго полугодия

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Некоторые члены совета директоров Центрального банка России допустили снижение ключевой ставки раньше второго полугодия. Об этом сказано в резюме обсуждения ключевой ставки в ЦБ по итогам заседания, состоявшегося 16 февраля.

«Большинство участников ожидали, что в базовом сценарии условия для начала снижения ключевой ставки сложатся во второй половине 2024 года. Отдельные участники не исключали возможности, что снижение начнется несколько раньше», — говорится в документе.

16 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки, однако снижать ее регулятор планирует постепенно.

До этого директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин заявил, что ключевая ставка ЦБ России в 2024 году будет снижаться и к концу года может составить 12%.

16 февраля Центробанк РФ на заседании совета директоров оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 16% годовых.

Ранее сообщалось, что из-за роста инфляции и повышения ключевой ставки до 16% россияне стали больше экономить.

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