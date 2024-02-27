Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Узбекистанский банк ввел новые правила для российских клиентов

Узбекский Ipak Yuli Bank запросил у россиян сведения о регистрации в стране

close
100%
Depositphotos

Один из крупнейших банков Узбекистана Ipak Yuli Bank направил массовые уведомления российским клиентам с требованием предоставить персональный идентификационный номер физлица (ПИНФЛ). Без этого документа возможности по счетам и картам будут существенно ограничены. Об этом сообщает РБК.

«Нужен ваш ПИНФЛ. Без него вы не сможете пользоваться банковскими услугами», — говорится в тексте письма.

Представитель поддержки банка разъяснил, что требование установлено согласно инструкции ЦБ Узбекистана от 8 февраля 2023 года. Документ вступил в силу на следующий день после опубликования.

Согласно инструкции, открытие депозитных счетов для резидентов и нерезидентов должно производиться на основании ПИНФЛ. По словам клиентов Ipak Yuli Bank, ранее для открытия счета достаточно было загранпаспорта РФ и местной SIM-карты. ПИНФЛ не запрашивался.

Как уточнил представитель банка, без ПИНФЛ клиенты не смогут осуществлять переводы со счета, снимать наличные в своей сети и пользоваться другими услугами. Оплата покупок и переводы между картами по-прежнему доступны.

«Без предоставления ПИНФЛ операции по счетам и картам будут ограничены», — пояснили в банке.

Для получения ПИНФЛ необходимо временно зарегистрироваться в Узбекистане. Срок оформления номера составляет 2-4 рабочих дня.

Ipak Yuli Bank занимает 11-е место в Узбекистане по размеру активов. Его доля на рынке составляет 3%. Всего в стране действует 35 кредитных организаций.

До этого россиян предупредили о новых мошеннических схемах с использованием кешбэка.

Ранее банки ОАЭ ограничили расчеты с Россией и закрыли счета российским клиентам

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами