Узбекистанский банк ввел новые правила для российских клиентов

Один из крупнейших банков Узбекистана Ipak Yuli Bank направил массовые уведомления российским клиентам с требованием предоставить персональный идентификационный номер физлица (ПИНФЛ). Без этого документа возможности по счетам и картам будут существенно ограничены. Об этом сообщает РБК.

«Нужен ваш ПИНФЛ. Без него вы не сможете пользоваться банковскими услугами», — говорится в тексте письма.

Представитель поддержки банка разъяснил, что требование установлено согласно инструкции ЦБ Узбекистана от 8 февраля 2023 года. Документ вступил в силу на следующий день после опубликования.

Согласно инструкции, открытие депозитных счетов для резидентов и нерезидентов должно производиться на основании ПИНФЛ. По словам клиентов Ipak Yuli Bank, ранее для открытия счета достаточно было загранпаспорта РФ и местной SIM-карты. ПИНФЛ не запрашивался.

Как уточнил представитель банка, без ПИНФЛ клиенты не смогут осуществлять переводы со счета, снимать наличные в своей сети и пользоваться другими услугами. Оплата покупок и переводы между картами по-прежнему доступны.

«Без предоставления ПИНФЛ операции по счетам и картам будут ограничены», — пояснили в банке.

Для получения ПИНФЛ необходимо временно зарегистрироваться в Узбекистане. Срок оформления номера составляет 2-4 рабочих дня.

Ipak Yuli Bank занимает 11-е место в Узбекистане по размеру активов. Его доля на рынке составляет 3%. Всего в стране действует 35 кредитных организаций.

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