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Эксперты назвали пять альтернатив жилью с большей доходностью

Россияне могут заработать, покупая вместо квартир коммерческую недвижимость

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В условиях снижения привлекательности вложений в жилую недвижимость эксперты предлагают рассмотреть альтернативные варианты, которые потенциально могут принести более высокий доход. Об этом пишет РБК.

По данным компании «Метриум», доходность от сдачи в аренду апартаментов составляет 8% годовых. Это сопоставимо со средним показателем для квартир, при этом стоимость апартаментов на 20-25% ниже.

Как отмечает департамент жилой недвижимости Nikoliers, приобретение апартаментов на этапе строительства и последующая перепродажа может принести до 30% прибыли за счет роста цены.

В компании NF Group указывают, что доходность коммерческих помещений в жилых комплексах составляет 8-10% годовых. Это выше аналогичного показателя для квартир.

По данным IBC Real Estate, ставки аренды офисных помещений в премиальных бизнес-центрах Москвы достигают 10-11% годовых. За время строительства объекта его стоимость может вырасти на 40%.

В сегменте складской недвижимости, по оценкам NF Group, доходность составляет порядка 10% в год. За последние годы стоимость складов выросла почти на 100%.

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