Польша может ввести дополнительные запреты на ввоз украинской агропродукции

Польша, возможно, расширит запрет на украинскую сельхозпродукцию в случае, если Европейский союз не сможет защитить рынок. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск после саммита Вышеградской группы в Праге, его выступление транслировало Польское телевидение.

«Не исключено, и мы разговариваем об этом с представителями Украины, что будет нужно расширение эмбарго на другие продукты, если ЕС не найдет более эффективных способов защиты европейского и польского рынков», — сказал он.

Чиновник отметил готовность Варшавы софинансировать отправку скопившихся в европейских странах излишков зерна нуждающимся странам в качестве гуманитарной помощи.

Накануне экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что стране нужно запретить ввоз продуктов с Украины.

До этого польские власти заявляли о необходимости ввести частичные ограничения на ввоз украинских продуктов. Нововведение поддержал министр сельского хозяйства республики Чеслав Секерский, он выступил за эмбарго на ввоз сахара и мяса птицы.

Ранее в Польше призвали отказаться от малины с Украины из-за плесени.