Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Польша может ввести дополнительные запреты на ввоз украинской агропродукции

Туск: Польша расширит эмбарго на с/х продукты с Украины, если ЕС не примет меры

close
100%
Czarek Sokolowski/AP

Польша, возможно, расширит запрет на украинскую сельхозпродукцию в случае, если Европейский союз не сможет защитить рынок. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск после саммита Вышеградской группы в Праге, его выступление транслировало Польское телевидение.

«Не исключено, и мы разговариваем об этом с представителями Украины, что будет нужно расширение эмбарго на другие продукты, если ЕС не найдет более эффективных способов защиты европейского и польского рынков», — сказал он.

Чиновник отметил готовность Варшавы софинансировать отправку скопившихся в европейских странах излишков зерна нуждающимся странам в качестве гуманитарной помощи.

Накануне экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что стране нужно запретить ввоз продуктов с Украины.

До этого польские власти заявляли о необходимости ввести частичные ограничения на ввоз украинских продуктов. Нововведение поддержал министр сельского хозяйства республики Чеслав Секерский, он выступил за эмбарго на ввоз сахара и мяса птицы.

Ранее в Польше призвали отказаться от малины с Украины из-за плесени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами