Очистные сооружения «Башнефти» за пять лет переработали 134 млн м³ промышленных стоков

Биологические очистные сооружения (БОС) «Башнефти», которая входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти», в 2023 году переработали 22,11 млн м3 промышленных стоков. Об этом сообщается на сайте «Роснефти».

При этом в компании уточнили, что с момента запуска объекта в 2018 году всего было очищено более 134 млн м3 стоков.

Отмечается, что БОС обслуживают не только НПЗ «Башнефти», но и очищают сточные воды 66 предприятий северной промышленной зоны Уфы и ливневые стоки. При этом работа сооружения в 2,5 раза увеличивает объем повторно используемой воды в технологических процессах.

Как рассказали в «Роснефти», технология мембранного реактора позволяет удалять из сточных вод все примеси и микроорганизмы. Таким образом на выходе качество воды соответствует нормативам, которые предъявляют водоемам рыбохозяйственного назначения.

Отмечается, что благодаря работе БОС удалось на 50% снизить забор воды на производственные нужды из реки Белой - главной водной артерии Республики Башкортостан. При этом в будущем планируется полностью прекратить забор речной воды, а также перевести биологические очистные сооружения на замкнутый цикл переработки стоков.

Напомним, предприятия «Башнефти» организуют мероприятия по сохранению и восстановлению водных биологических ресурсов. Так, за 2023 году в реки выпущено более 26 тысяч мальков рыб, в том числе ценных и краснокнижных пород. Всего за последние пять лет предприятие выпустило более 5 млн особей молоди в водоемы Башкирии и соседних регионов.