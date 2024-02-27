Объем фальшивых денег в России достиг исторического минимума

По данным Центрального банка России, в 2023 году фальшивомонетничество в РФ достигло исторического минимума. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ подчеркнули, что количество выявленных поддельных банкнот снизилось по сравнению с 2022 годом и составило две подделки на 1 млн купюр, которые находятся в обращении.

В заявлении отметили, что подобного низкого уровня фальшивомонетничества в России не было как минимум с 2011 года.

В 2023 году в общей сложности было выявлено 12 425 поддельных купюр, из них 8 856 поддельных пятитысячных банкнот, 2 438 фальшивых купюр в 1000 рублей и 671 — в 2000 рублей.

До этого в Орловской области сотрудники полиции задержали 13 местных жителей по подозрению в сбыте фальшивых денег.

По данным следствия, все подозреваемые работали вахтовым методом на мусоросортировочной станции в Москве, рабочие нашли в отходах пятитысячные купюры и забрали их себе. Приехав в Орловскую область, мужчины раздали фальшивки друзьям, знакомым и родственникам, которые попытались оплатить ими товары и услуги.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.