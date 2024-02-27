Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Объем фальшивых денег в России достиг исторического минимума

ЦБ: фальшивомонетничество в России достигло исторического минимума в 2023 году

close
100%
Depositphotos

По данным Центрального банка России, в 2023 году фальшивомонетничество в РФ достигло исторического минимума. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ подчеркнули, что количество выявленных поддельных банкнот снизилось по сравнению с 2022 годом и составило две подделки на 1 млн купюр, которые находятся в обращении.

В заявлении отметили, что подобного низкого уровня фальшивомонетничества в России не было как минимум с 2011 года.

В 2023 году в общей сложности было выявлено 12 425 поддельных купюр, из них 8 856 поддельных пятитысячных банкнот, 2 438 фальшивых купюр в 1000 рублей и 671 — в 2000 рублей. 

До этого в Орловской области сотрудники полиции задержали 13 местных жителей по подозрению в сбыте фальшивых денег.

По данным следствия, все подозреваемые работали вахтовым методом на мусоросортировочной станции в Москве, рабочие нашли в отходах пятитысячные купюры и забрали их себе. Приехав в Орловскую область, мужчины раздали фальшивки друзьям, знакомым и родственникам, которые попытались оплатить ими товары и услуги.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами