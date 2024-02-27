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СП предложила объединить госпрограммы по ЖКХ и благоустройству

Счетная палата выступила за синхронизацию программ ЖКХ и благоустройства

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правительство Ростовской области

Счетная палата РФ считает целесообразным синхронизировать реализацию государственных программ в сферах благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом заявила аудитор СП Наталья Трунова на заседании общественного совета Минстроя, передает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время часто бывает, что сначала реализуется проект благоустройства, а затем в тех же местах начинаются работы по модернизации коммунальной инфраструктуры. Это приводит к повторному вскрытию благоустроенных территорий.

Трунова отметила, что общий объем расходов на строительство жилья и инфраструктуры в рамках различных госпрограмм составляет 900 млрд рублей. Регионы получают до 12 межбюджетных трансфертов на эти цели. По мнению Счетной палаты, в совместной реализации этих программ есть значительный потенциал для экономии бюджета.

В качестве решения Трунова предложила укрупнение субсидий и повышение самостоятельности регионов в проведении работ, при сохранении контроля достижения целевых показателей со стороны федеральных министерств.

До этого Счетная палата назвала масштаб нарушений при исполнении бюджета в 2023 году.

Ранее Счетная палата выступила против освобождения вкладов от НДФЛ.

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