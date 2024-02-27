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Зампред ЦБ рассказала о нарушениях, выявленных в КИВИ банке

Полякова: ЦБ не нашел хищений в КИВИ банке, зато обнаружил другие нарушения

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Depositphotos

Центробанк не выявил фактов хищения денежных средств с электронных кошельков клиентов КИВИ банкка в ходе недавней проверки финучреждения. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

По ее словам, регулятор зафиксировал множество случаев, когда банк открывал кошельки на людей без их ведома. Через такие счета мошенники могут проводить противозаконные операции, компрометируя невиновных граждан, отметила Полякова.

Зампред ЦБ добавила, что КИВИ банк неоднократно оказывал услуги теневому игорному бизнесу, а также переводил похищенные средства подставным лицам и предоставлял другие нелегальные финансовые услуги. По словам Поляковой, Центробанк применял к банку меры воздействия, однако тот находил новые лазейки для их обхода.

19 января 2024 года Qiwi сообщила о продаже своих российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited за 23,7 млрд рублей. Компания принадлежит экс-главе Qiwi Андрею Протопопову. Сделка была завершена 30 января.

21 февраля ЦБ отозвал лицензию у КИВИ банка, после чего начал блокировать операции через его кошельки.

Ранее ЦБ удалил из реестра платежную систему Contact КИВИ банка.

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