Сбер профинансирует группу компаний ФСК для строительства жилого комплекса в Новой Москве

Сбербанк предоставил группе компаний ФСК проектное финансирование для строительства нового жилого комплекса «1-й Ясеневский». Жилье класса «Комфорт+» будет построено на юго-западе Новой Москвы. Объем кредита составит более 35 млрд рублей до 2028 года. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Новый ЖК возведут на пересечении Калужского шоссе и МКАД в пешей доступности от строящихся станций Троицкой линии метрополитена — «Корниловской» и «Тютчевской».

По проекту предусмотрено более 3,5 тыс. квартир, общая площадь жилья составит 153,2 тыс. кв. м.

Как пояснил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, компания оказывает застройщикам необходимую поддержку в рамках проектного финансирования с использованием механизма эскроу.

Это обеспечивает надежную защиту финансовых средств участников долевого строительства, подчеркнул он.

«Мы активно развиваем сотрудничество с ГК ФСК по многим направлениям, а совместная реализация проекта нового жилого комплекса пополнит объем качественного предложения на столичном рынке жилья», — добавил зампред правления Сбера.

Исполнительный директор ГК ФСК Дмитрий Трубников отметил, что жилой комплекс станет первым объектом компании на территории Новой Москвы.

По его словам, идея проекта построена вокруг природы. Для жителей здесь будут организованы два зеленых пешеходных променада для прогулок с выходом в Троицкий лесопарк. У ЖК будет сквер, система велодорожек, а также маленькая городская площадь.

Он заверил, что благодаря партнерству со Сбером строительство ЖК будет идти согласно графику.

Завершение строительства ЖК запланировано в первом квартале 2027 года.