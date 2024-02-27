В Индии проверяют компанию, попавшую под санкции Евросоюза

Индийские власти изучают деятельность технологической компании Si2 Microsystems, которую включили в 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает издание Hindu.

«Министерство иностранных дел отказалось комментировать это заявление, но официальные лица сообщили The Hindu, что все три заинтересованных министерства — МИД, министерство торговли и промышленности и министерство электроники и информационных технологий — были осведомлены об объявлении, а также о связях компании с правительством», — следует из сообщения.

По данным СМИ, компания является партнером министерства электроники и информационных технологий Индии.

До этого директор центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что российская экономика может оказаться чувствительной к новым санкциям Запада, поскольку под вторичные ограничения попали иностранные компании, которые ранее помогали РФ обходить рестрикции.

Совет ЕС окончательно утвердил новый пакет антироссийских санкций. В него включены 194 физических и юридических лица из РФ. Под вторичные санкции попали ряд компаний из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

Ранее о новых экспортных ограничениях в отношении российских и иностранных компаний объявили США. В санкционный список в общей сложности внесли 93 юрлица.