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В Минфине США ожидают снижения цен в 80% стран мира

Глава Минфина США Йеллен: в 80% экономик мира продолжится снижение цен

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Al Drago/Pool via Reuters

В 2024 году в 80% стран мира ожидается снижение цен. Такой прогноз сделала министр финансов США Джанет Йеллен, выдержки из ее выступления на пресс-конференции перед встречей финансовых чиновников G20 в Бразилии приводит Reuters.

По мнению Йеллен, ожидания Международного валютного фонда о замедлении мировой экономики в 2023 году не оправдались: вместо этого рост составил 3,1%, а инфляция снизилась. При этом в 80% стран цены начали снижаться, и эта тенденция продолжится и в 2024 году.

Глава Минфина США заявила, что, несмотря на риски, мировая экономика остается устойчивой. Одним из повлиявших на это факторов стал рост экономики США, где уровень безработицы приблизился к историческим минимумам.

«Если бы в 2023 году в США началась рецессия, как многие прогнозировали, глобальный рост был бы сбит с намеченного курса», — заявила Йеллен.

26 февраля министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о болезненности происходящих в мировой экономике глобальных сдвигов.

21 февраля в ФРГ ухудшили прогноз по росту ВВП на 2024 год.

Ранее ВЭБ улучшил прогноз по росту экономики России.

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