В Qiwi прокомментировали состояние АО «КИВИ» после отзыва лицензии КИВИ банка

Представители международной группы Qiwi выразили сомнение, что ее российский филиал АО «КИВИ» сохранит средства после отзыва лицензии КИВИ банка. Об этом пишет «Лента.ру».

Именно этому юрлицу будут переданы все средства КИВИ банка. На конец 2023 года он составлял 25 млрд руб.

До этого в Qiwi прокомментировали отзыв лицензии у КИВИ банка.

«Нет никакой определенности в том, как события будут развиваться дальше, сколько времени займет ликвидация», — сказали в группе.

Там также отметили, что у КИВИ банка не было признаков банкротства.

21 февраля Центробанк России лишил КИВИ банк лицензии из-за серьезных нарушений, что привело к немедленной остановке работы его платежной системы Contact. 22 февраля Банк России исключил КИВИ банк и его платежную систему Contact из реестра операторов платежных систем.

Ранее АСВ сформировало реестр для страховых выплат вкладчикам КИВИ банка.