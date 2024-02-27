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В Крыму оценили ущерб из-за энергетической блокады

Депутат Трофимов: ущерб от энергетической блокады Крыма превысил 3 трлн руб.

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Ущерб, который был нанесен бюджету Крыма Украиной из-за энергетической блокады, превысил три трлн руб. Об этом РИА Новости заявил сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

«Три трлн 156 млрд 605 млн руб. — предварительные расчеты показывают нанесенный ущерб всей бюджетной системе. Эти документы рабочая группа передает представителю правового управления совета министров Крыма для подготовки искового заявления», — сказал он.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду республики, предварительно, превысит 5 трлн руб.

Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Подрыв опор вывел из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуацию изменил запуск энергомоста из Краснодарского края и строительство двух новых ТЭС.

Ранее турецкий политик предупредил об угрозе мировой войны из-за Крыма.

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