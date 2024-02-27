Супермаркеты Дубая в рекордные сроки продали более 7 тонн товаров из Подмосковья

Розничные сети Дубая в конце прошлого года в рекордные сроки распродали почти 8 тонн продовольственных товаров, ввезенных в ОАЭ из Подмосковья. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ноябре — декабре 2023 года в супермаркетах Дубая разместили пробную партию подмосковных продуктов (7,6 тонны). Товары ушли с полок примерно за месяц.

Поставки осуществляются в рамках новой комплексной программы поддержки экспортеров. Сейчас участие в пилотном проекте принимают пять российских компаний: «Европродукт» (соусы Tamaki), «Азовский хлеб» (козинаки «Тимоша»), «Соломон-трейд» (семечки и снэки Golden Gift), «Деловое партнерство» (конфеты Gloriss) и «Чиллинтаун» (мед-суфле Peroni). Товары реализуют местные ретейлеры Union Coop, Grandiose и AllDay.

В министерстве отметили эффективность проекта. В планах расширить поставки на Саудовскую Аравию и Китай.

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