Кабмин подтвердил, что с 1 марта Россия временно прекратит экспорт бензина

Представитель вице-премьера РФ Александра Новака подтвердил, что с 1 марта в стране планируют ввести временный запрет на продажу бензина за рубеж. Еще одной мерой может стать увеличение норматива продаж дизеля на бирже до 16%. Об этом сообщает ТАСС.

«[Информацию] подтверждаем», — заявил собеседник агентства.

Предполагается, что ограничение на экспорт будет действовать полгода. Инициатива призвана нивелировать рост спроса на российское топливо в весенний и летний периоды, когда ведутся полевые работы и плановые ремонты на НПЗ.

При этом запрет не затронет согласованные ранее объемы поставок бензина в страны ЕАЭС, а также Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

На прошлой неделе эксперт топливного рынка Анастасия Бунина заявила, что российские власти до конца марта будут предпринимать меры для удержания стоимости бензина без заметных потребителям колебаний, но с апреля цены на бензин все равно начнут расти.

Ранее эксперты оценили доступность бензина по регионам России.