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Кабмин подтвердил, что с 1 марта Россия временно прекратит экспорт бензина

В правительстве РФ подтвердили, что с марта заработает запрет на экспорт бензина

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Представитель вице-премьера РФ Александра Новака подтвердил, что с 1 марта в стране планируют ввести временный запрет на продажу бензина за рубеж. Еще одной мерой может стать увеличение норматива продаж дизеля на бирже до 16%. Об этом сообщает ТАСС.

«[Информацию] подтверждаем», — заявил собеседник агентства.

Предполагается, что ограничение на экспорт будет действовать полгода. Инициатива призвана нивелировать рост спроса на российское топливо в весенний и летний периоды, когда ведутся полевые работы и плановые ремонты на НПЗ.

При этом запрет не затронет согласованные ранее объемы поставок бензина в страны ЕАЭС, а также Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

На прошлой неделе эксперт топливного рынка Анастасия Бунина заявила, что российские власти до конца марта будут предпринимать меры для удержания стоимости бензина без заметных потребителям колебаний, но с апреля цены на бензин все равно начнут расти.

Ранее эксперты оценили доступность бензина по регионам России.

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