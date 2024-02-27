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Эксперт рассказал, чем чревато попадание платежной системы «Мир» под санкции США

Достов: переводы за рубеж по картам «Мир» станут сложнее и дороже из-за санкций

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Переводы за границу по картам «Мир» для россиян станут сложнее и дороже в свете попадания российской платежной системы под санкции США. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

«Чтобы обеспечить прием карт «Мир» за рубежом, Национальная система платежных карт (НСПК) заключает договор с местными аналогичными платежными системами — в Белоруссии, Таджикистане и других странах. Теперь заключение таких договоров для зарубежных платежных систем (и их клиентов-банков) чревато вторичными санкциями», — пояснил Достов.

По его словам, соответственно расширять международную сеть приема карт «Мир» станет сложнее, меньше банков захотят обеспечивать прием нацкарт в своих терминалах.

«А эффект на существующие технические интеграции мы скоро увидим: трансграничные переводы могут стать сложнее и дороже. Точного понимания вопроса нет — санкции наложены на НСПК, как они будут проецироваться на Систему быстрых платежей ЦБ, карту «Мир», российских участников платежной системы, пока неясно», — заключил эксперт.

По его словам, санкции на платежные системы, в отличии от рестрикций на банки, применяются редко и нуждаются в дальнейших разъяснениях. В дополнение к этому НСПК необходимо периодически закупать оборудование для собственной инфраструктуры: этот процесс теперь тоже осложнится, сложнее станут закупки и расчеты, подытожил Достов.

Оператора российской платежной системы «Мир» 23 февраля 2024 года внесли в обновленный санкционный список США. Всего под ограничения, приуроченные ко второй годовщине начала СВО на Украине, попали «более 500 целей». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НСПК прокомментировали новые санкции США.

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