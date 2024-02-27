В ФАС рассказали, почему не поддержали фиксацию максимальной цены на такси

Водители такси могут начать отказываться от заказов, если власти установят максимальный порог цен на поездки. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петр Иванов в интервью газете «Известия», комментируя соответствующую инициативу.

Установить максимальную цену поездки ранее предложили в Госдуме.

При повышенном спросе цена растет. С этим сталкиваются и в авиации, и в железнодорожном транспорте, и в такси, отметил замглавы ФАС.

«Но если ее ограничить каким-то максимальным значением, то может получиться ситуация, когда такая услуга просто не будет предоставлена. Например, мы ограничили цену, а водители не поехали, потому что им это невыгодно», — сказал Иванов.

По его словам, при введении максимального порога цен придется отказаться без такси за любые деньги, которое бывает необходимо при экстремальной ситуации для поездки в больницу или аэропорт.

До этого депутаты заявили, что расчет коэффициентов в приложениях на такси в снежную погоду не должен превышать 20% от обычной стоимости поездки в обычных условиях.

Ранее ФАС обвинили в создании монополиста на рынке такси.