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В ФАС рассказали, почему не поддержали фиксацию максимальной цены на такси

ФАС: таксисты могут начать отказываться от заказов из-за максимального порога цен

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Shutterstock

Водители такси могут начать отказываться от заказов, если власти установят максимальный порог цен на поездки. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петр Иванов в интервью газете «Известия», комментируя соответствующую инициативу.

Установить максимальную цену поездки ранее предложили в Госдуме.

При повышенном спросе цена растет. С этим сталкиваются и в авиации, и в железнодорожном транспорте, и в такси, отметил замглавы ФАС.

«Но если ее ограничить каким-то максимальным значением, то может получиться ситуация, когда такая услуга просто не будет предоставлена. Например, мы ограничили цену, а водители не поехали, потому что им это невыгодно», — сказал Иванов.

По его словам, при введении максимального порога цен придется отказаться без такси за любые деньги, которое бывает необходимо при экстремальной ситуации для поездки в больницу или аэропорт.

До этого депутаты заявили, что расчет коэффициентов в приложениях на такси в снежную погоду не должен превышать 20% от обычной стоимости поездки в обычных условиях.

Ранее ФАС обвинили в создании монополиста на рынке такси.

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