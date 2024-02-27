Россияне стали чаще бронировать летние туры заранее

Продажи на летние туры в России выросли на 20-50%, что спровоцировало инфляцию на рынке туристических услуг. Об этом пишет »Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала Travelata.ru.

Сообщается, что число бронирований туров на период апрель—октябрь уже превысило показатель за аналогичный период 2023 года в 2,1 раза, при этом другой агрегатор отмечает четырехкратный рост спроса. Такую динамику эксперты объясняют надеждами сэкономить на путевках и ожиданиями повышения цен к лету.

До этого самой популярной страной для весенних поездок у россиян стала Турция.

На втором месте по популярности среди россиян Грузия. Ее доля составляет 12%. В топ-3 востребованных направлений также вошел Таиланд. В эту азиатскую страну весной намерены поехать 11% путешественников из РФ.

Кроме того, спросом среди россиян пользуются ОАЭ (8%) и Армения (6%). В десятку также попали Китай, Казахстан, Италия, Великобритания и Франция.

Ранее турецкая лира обновила исторический минимум.