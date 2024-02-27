Российский банк выплатит компенсацию клиентам, чьи счета были открыты на базе КИВИ банка

Банк «Точка» выплатит своим клиентам около 8 млрд рублей, которые заморожены на их счетах на базе КИВИ банка. Об этом говорится в пресс-релизе «Точки».

В тексте отметили, что выплаты получат те предприниматели, чьи потери не покрываются выплатами от АСВ. Первые платежи «Точка» собирается совершить уже 5 марта, заключили в компании.

Там добавили, что на лицензии КИВИ банка у них были открыты счета у почти 20 тыс. клиентов, что составляет 3% от общего числа их клиентов. До ноября 2021 года Qiwi владела 40% в «Точке». В начале 2023 года банк «Точка» получил собственную банковскую лицензию, но часть клиентов продолжила обслуживаться в Киви-банке.

21 февраля, Центробанк России лишил КИВИ банк лицензии из-за серьезных нарушений, что привело к немедленной остановке работы его платежной системы Contact. Банк России 22 февраля исключил КИВИ банк и его платежную систему Contact из реестра операторов платежных систем.

Ранее экономист дал совет владельцам киви-кошельков.