Стоимость биткойна превысила $56 тысяч

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась на 9,68%, до $56,467 тысяч. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 05:23 мск.

К 05:28 мск биткойн замедлил рост до $56,377 тысяч (+9,56%).

До этого стоимость биткойна поднималась выше $56 тысяч 2 декабря 2021 года.

В начале февраля издание Blockwoks писало, что крупнейшие американские майнеры были вынуждены значительно сократить производство биткоинов (BTC) в январе из-за неблагоприятных погодных условий.

Весной 2023 года Россия вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют. Лидером остаются США.

В конце августа 2023 года объем торговли биткойнами вышел на рекордные минимумы. Глава отдела исследований CryptoQuant Хулио Морено пояснил, что объемы торгов снижаются на «медвежьих» рынках по мере ухода розничных инвесторов. Он отметил, что это произошло в течение прошлого года на большинстве криптобирж. Также на тренд повлияли регулятивные меры США в отношении криптовалют в сочетании с окончанием банковского кризиса в мае. В совокупности данные факторы привели к уходу маркетмейкеров и трейдеров с рынка.

Ранее в Минфине РФ предложили разрешить майнерам экспортировать криптовалюты как товар.