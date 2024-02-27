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Из России могут запустить прямые рейсы в ЮАР

Nordwind может запустить прямые рейсы из России в Южную Африку

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Shutterstock

Авиакомпания Nordwind рассматривает возможность начать прямые рейсы между Россией и Южной Африкой, и Претория ждет информации о временных рамках. Эту информацию предоставил посол Южной Африки в России Мзувукиле Джефф Макетука в интервью ТАСС.

По его словам, вопрос о прямых авиасообщениях между странами все еще не разрешен, и работа по этому вопросу продолжается. Дипломат пояснил, что в начале 2022 года Россия и Южная Африка рассматривали Nordwind как основного перевозчика. «Мы ждем информации о возможных датах запуска рейсов и сохранится ли Nordwind в этой роли», — сказал он.

«Мы изучили информацию об авиакомпании Nordwind и дали на это одобрение. Предполагалось, что будет четыре рейса в неделю», — отметил Макетука. «Планировалось, что это будут рейсы Москва - Йоханнесбург и Москва - Кейптаун». Посол добавил, что это последняя информация с момента приостановки переговоров о запуске рейсов, и она остается актуальной.

Он сообщил, что стороны начали обсуждать возможность прямых авиасообщений еще в 2020 году. Изначально российское правительство предполагало, что «Аэрофлот» станет перевозчиком для этих рейсов. Через два года компания-кандидат на эту роль изменилась, были выработаны новые параметры для окончательного решения. «Мы надеялись, что процесс начнется, так как полеты в Южную Африку должны были стать более удобными даже в случае чрезвычайных ситуаций. Сейчас же это долгий и сложный перелет через Ближний Восток, который занимает 14 часов. Это создает проблемы для туризма. Тогда на переднем плане была Nordwind, но сейчас процесс замедлился. Возможно, министерство транспорта России более информировано о текущей ситуации», - подчеркнул дипломат.

Также он вспомнил слова посла по особым поручениям МИД РФ, руководителя секретариата «Форума партнерства Россия - Африка» Олега Озерова, который в середине прошлого года выразил надежду на скорый запуск авиасообщений между Россией и Южной Африкой.

До этого автобусный перевозчик Ecolines объявил, что с 1 февраля запустит по два прямых ежедневных рейса между Санкт-Петербургом и столицей Латвии Ригой.

Ранее в Росавиации назвали условие возобновления прямых рейсов между РФ и Филиппинами.

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