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В Минфине заявили, что Россия развивает новые рынки сбыта алмазов

Минфин: Россия развивает новые рынки сбыта алмазов

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Алроса

Российская Федерация совместно с другими алмазодобывающими странами, преимущественно африканскими, развивает новые рынки сбыта. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РФ сообщает РИА Новости.

По информации, предоставленной ведомством, Россия укрепляет партнерские связи с другими государствами, добывающими алмазы, главным образом, африканскими, и совместно с ними развивает новые рынки сбыта. Кроме того, в этом принимают участие заинтересованные представители огранки и ритэйла из стран Ближнего Востока и Азии.

Ранее эксперты предупредили, что ограничения на российские алмазы, введенные странами «Большой семерки» (G7) приведут к дефициту и удорожанию драгоценных камней.

До этого в Министерстве финансов РФ заявили, что санкции против российских алмазов не смогут существенно повлиять на внутренний рынок.

Ранее страны Африки резко сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России.

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