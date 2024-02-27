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Правительство России с 1 марта на полгода введет запрет на экспорт бензина

РБК: правительство России с 1 марта на полгода запретит экспорт бензина

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Мария Девахина/РИА Новости

Глава российского правительства Михаил Мишустин одобрил, начиная с 1 марта этого года, запрет экспорта бензина на шесть месяцев. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство РБК.

Временный запрет на экспорт не затронет согласованные объемы поставок бензина в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Кроме того, по сведениям собеседников агентства, принято решение увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%.

По данным РБК, инициатором введения временного запрета на экспорт бензина и увеличение нормативов торгов нефтепродуктами на бирже выступил вице-премьер РФ Александр Новак. На взгляд Новака, необходимо принять меры, которые будут способствовать стабилизации цен на внутреннем рынке и нивелируют ажиотажный спроса на нефтепродукты в стране.

Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина заявила, что российские власти будут до конца марта предпринимать меры для удержания стоимости бензина без заметных потребителям колебаний, но с апреля цены на бензин все равно начнут расти.

Ранее ФАС возбудила дела против независимых АЗС и нефтебаз из-за накруток цен на топливо.

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