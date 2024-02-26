Политолог оценил кризис с поставками украинской сельхозпродукции в ЕС

Страны Евросоюза не смогут бесконечно поддерживать Украину в ущерб своей сельскохозяйственной отрасли. Такое мнение выразил «Известиям» политолог Дмитрий Солонников.

Политолог напомнил, что по всей Европе уже не первый месяц продолжаются протесты фермеров, недовольных, в том числе, льготными поставками сельхозпродукции с Украины.

Эксперт отметил, что беспошлинная торговля украинской сельхозпродукцией в Европе в долгосрочной перспективе и в самом деле ставит под сомнение эффективность работы европейских фермеров.

«Вопрос не только в том, что украинское зерно может не поставляться на европейские рынки, а вопрос, как организовать логистику для того, чтобы оно вывозилось дальше за рубеж», — сказал Солонников.

26 февраля экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал ввести эмбарго на украинские продукты. По мнению экс-премьера, польские фермеры заслуживают реальной поддержки правительства, а не «временных антикризисных мер».

24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон пообещал защитить фермеров от импорта с Украины.

Ранее Словакия выставила ультиматум по режиму торговли с Украиной.