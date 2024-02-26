ВТБ планирует объединить миллион российских семей сервисами своего проекта

ВТБ планирует к концу 2026 года не только нарастить активную клиентскую базу до 35 млн человек, но и вывести обслуживание на принципиально новый уровень. Об этом в рамках Стратегической недели ВТБ заявил старший вице-президент банка Дмитрий Брейтенбихер, сообщает пресс-служба банка.

По его словам, развитие технологий и работа с большими данными позволяют уже сейчас тиражировать на всех клиентов банка индивидуальный подход, ранее доступный только в состоятельном сегменте.

«Мы стремимся стать банком на каждый день как для самого клиента, так и для его семьи, для всех жизненных ситуаций.. Мы планируем активно развивать наш проект «Семейный банк», улучшая условия программы лояльности, инвестируя в развитие собственных платежных решений и способов оплаты», – отметил Брейтенбихер.

Так, в рамках новой стратегии ВТБ планирует развивать комплексное обслуживание для клиентов и членов их семей. Предполагается, что «Семейный банк» в ближайшие три года объединит миллион российских семей, а число клиентов, которые ежедневно используют банковские услуги, вырастет вдвое – до 15 млн.

Отмечается, что для каждой каждой семьи будет сформировано уникальное предложение. Например, супругам банк предложит возможность совместных накоплений, а для старшего поколения сфокусируется на обеспечении безопасности их карт и счетов.

Кроме того, банк запустит свое платежное решение ВТБ Pay, расширит оплату по СБП, обновит программу лояльности для розничных клиентов и представит другие инструменты для повседневного финансового обслуживания.

Также в течение 2024 года ВТБ запустит сервис запроса денежных средств в случае форс-мажора, увеличения лимита по дополнительным картам и стикерам или автоматического пополнения счета для родных и близких.

При этом банк планирует в этом году в 1,8 раза увеличить инвестиции в развитие программы лояльности для розничных клиентов. Так, пользователи смогут выбирать категории для кешбэка и получать его после покупки. На данный момент к программе подключены 15 млн клиентов, а к концу 2026 года этот показатель составит 100% от всей активной клиентской базы банка – 35 млн человек.

Предполагается, что перезапуск программы лояльности позволит к концу 2026 года почти втрое повысить транзакционную активность клиентов.