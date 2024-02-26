Еврокомиссия призвала Киев вывозить зерно для продажи в третьи страны

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призвал Киев приложить усилия по вывозу зерна из Украины в третьи страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«В идеале нужно помогать с транзитом и транспортом через порты, чтобы продукция могла быть направлена на рынки, где Украина традиционно продавала зерно», — заявил он.

По его словам, «нужен позитивный подход, сотрудничество со стороны Украины».

Он добавил, что отношение Киева к ситуации представляет ключевой фактор.

Войцеховский отметил, что ни один рынок не сможет выдержать такой наплыв зерна за короткое время.

26 февраля глава Литовской ассоциации зернопроизводителей Аушрис Мацияускас заявил, что литовские фермеры не намерены блокировать поставки украинского зерна. По его словам, литовские фермеры не блокировали украинское зерно, не блокируют его и не собираются блокировать. Как отметил Мацияускас, большей проблемой для литовских фермеров является зерно из Российской Федерации.

Ранее Макрон отказался от дебатов с французскими фермерами.