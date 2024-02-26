Аналитик объяснил ослабление курса доллара

Курс доллара на торгах Мосбиржи опускался до 91,8 рубля, теряя более рубля к уровню закрытия торгов пятницы, на фоне увеличения продаж валюты российскими экспортерами. В конце каждого месяца это всегда вызывает укрепление курса рубля. Об этом «Газете.Ru» сказал аналитик «БКС Мир инвестиций» Анатолий Трифонов.

«С введением нормативов по обязательной продаже валюты сезонность стала менее выраженной, то есть продажи валюты более равномерно распределяются в течение месяца. Однако валютный рынок остается достаточно тонким для резкой реакции на крупные сделки отдельных инвесторов», — добавил Трифонов.

Он уточнил, что на прошлой неделе такие сделки вызвали краткосрочное резкое ослабление рубля, а на этой неделе наблюдается преимущественно обратная тенденция. Трифонов полагает, что доллар на этой неделе продолжит торговаться вблизи текущих значений в коридоре 91-93 рубля.

По данным Мосбиржи на 16:55 мск 26 февраля, доллар стоит 92 рубля (минус 85 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов пятницы). Минимальным значением американской валюты на торгах в понедельник стала отметка 91,8 рубля, максимальным — 93,2 рубля.

Ранее инвестстратег назвал срок, когда курс рубля перейдет к укреплению.