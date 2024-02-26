Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Атаки хуситов в Красном море нанесли ущерб британскому бизнесу

BCC: компании несут убытки из-за задержек поставок и роста стоимости доставки

close
100%
Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Более половины британских ритейлеров и экспортеров понесли убытки из-за перебоев в морской торговле, вызванных атаками хуситов на суда в Красном море. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные опроса Британской торговой палаты (BCC) среди более 1000 компаний.

Потери связаны в основном с задержками поставок и ростом стоимости перевозок после изменения маршрутов. Пока бизнес может компенсировать убытки за счет избыточных мощностей перевозчиков, отметил собеседник издания.

«В отрасли морских грузоперевозок имелись свободные мощности, чтобы справиться с трудностями, что позволило нам выиграть время. И недавние [правительственные] данные также указывают на то, что влияние еще не отразилось на экономике Великобритании, при этом инфляция в январе оставалась стабильной», — сказал глава отдела торговой политики лоббистской группы Уильям Бейн.

Однако если атаки хуситов продолжатся, дополнительные издержки могут усилить инфляцию в Британии, предупредили в BCC. В связи с этим палата призывает правительство поддержать бизнес.

В ответ на действия хуситов Великобритания и США нанесли удары по их объектам в Йемене, в том числе по складам с оружием и топливом.

Ранее дефицит танкеров в мире достиг критической отметки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами