Атаки хуситов в Красном море нанесли ущерб британскому бизнесу

Более половины британских ритейлеров и экспортеров понесли убытки из-за перебоев в морской торговле, вызванных атаками хуситов на суда в Красном море. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные опроса Британской торговой палаты (BCC) среди более 1000 компаний.

Потери связаны в основном с задержками поставок и ростом стоимости перевозок после изменения маршрутов. Пока бизнес может компенсировать убытки за счет избыточных мощностей перевозчиков, отметил собеседник издания.

«В отрасли морских грузоперевозок имелись свободные мощности, чтобы справиться с трудностями, что позволило нам выиграть время. И недавние [правительственные] данные также указывают на то, что влияние еще не отразилось на экономике Великобритании, при этом инфляция в январе оставалась стабильной», — сказал глава отдела торговой политики лоббистской группы Уильям Бейн.

Однако если атаки хуситов продолжатся, дополнительные издержки могут усилить инфляцию в Британии, предупредили в BCC. В связи с этим палата призывает правительство поддержать бизнес.

В ответ на действия хуситов Великобритания и США нанесли удары по их объектам в Йемене, в том числе по складам с оружием и топливом.

Ранее дефицит танкеров в мире достиг критической отметки.