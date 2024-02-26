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АСВ сформировало реестр для страховых выплат вкладчикам КИВИ банка

АСВ: выплаты вкладчикам КИВИ банка начнут производиться до 6 марта

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сформировала реестр вкладчиков КИВИ банка для выплаты страхового возмещения. АСВ было назначено временной администрацией банка, у которого ранее была отозвана лицензия. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Согласно реестру, размер ответственности АСВ по страховым выплатам составляет 4,3 млрд рублей. Выплаты смогут получить около 300 физлиц, порядка 11 тыс. индивидуальных предпринимателей и 9 тыс. юрлиц.

Для проведения выплат АСВ выберет банк-агент по итогам конкурса 26 февраля. Сами выплаты начнутся не позднее 6 марта, возможно и раньше. АСВ отдельно опубликует информацию о точной дате и месте начала выплат.

До этого АСВ объявило, что КИВИ банк, по их оценкам, обладает достаточным количеством активов для выплаты всем кредиторам, включая владельцев электронных кошельков.

По предварительным данным, у банка имеется около 9,3 миллиона электронных кошельков с общей суммой средств в 4,4 миллиарда рублей. На анонимных кошельках, где лимит составляет до 15 тысяч рублей, находится около 277 миллионов рублей, при этом всего таких кошельков в системе — 1,3 миллиона.

21 февраля, Центробанк России лишил КИВИ банк лицензии из-за серьезных нарушений, что привело к немедленной остановке работы его платежной системы Contact. Банк России 22 февраля исключил КИВИ банк и его платежную систему Contact из реестра операторов платежных систем.

Ранее Qiwi полностью ушла из России.

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