Силуанов сообщил о стабильности текущего курса рубля

Текущий курс рубля складывается около прогноза правительства в 90 рублей за доллар. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы в прогнозе макроэкономического развития ожидали 90 рублей за доллар, сейчас около этой величины наблюдаем курс», — сказал министр.

В Минэкономразвития предполагают среднее значение курса доллара в 2024 году в 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах — на уровне 91,1 и 92,3 рубля за доллар соответственно.

До этого инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что курс рубля может перейти к укреплению ближе к концу февраля на фоне более выраженной поддержки со стороны налогового периода в России. Доллар будет стоить 90-91 рубль.

Он напомнил о валютных интервенциях ЦБ и обязательных продажах на внутреннем рынке экспортерами большей части выручки. Эти два фактора также оказывают поддержку курсу рубля.

Ранее аналитик объяснил причину колебания курса доллара к рублю.