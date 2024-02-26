В «Росатоме» заявили, что суд в Лондоне счел необоснованным отказ Финляндии от проекта АЭС

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев на заседании президиума «Единой России» заявил, что суд в Лондоне счел необоснованным отказ Финляндии от проекта атомной электростанции «Ханхикиви». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что иск в суд подала госкорпорация «Росатом», ответчиком выступила финская Fennovoima. По словам Лихачева, суд посчитал действия Финляндии «необоснованными и политически мотивированными».

«(Решение суда. — «Газета.Ru») дает нам возможность дальше продолжать судебные разбирательства уже в части конкретного материального ущерба, который это политически мотивированное решение нам принесло», — отметил Лихачев.

До этого член Центрального правления Ядерного общества России Олег Муратов заявлял, что вероятность того, что Европа или США введут санкции против «Росатома», близка к нулю.

По его словам, «Росатом» является одним из основных поставщиков ядерного топлива для США и стран Европы.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.