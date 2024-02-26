Китай нанес удар по собственному рынку акций

Китайские квантовые хедж-фонды использующие компьютерные алгоритмы для автоматизированной торговли акциями, столкнулись с беспрецедентными ограничениями со стороны регуляторов. Об этом пишет Bloomberg.

Это произошло на фоне обвала фондового рынка КНР, упавшего за полгода на $4 трлн, уточняет издание.

Пекин внезапно ввел ряд новых правил, ограничивающих короткие продажи акций и арбитражные сделки хедж-фондов. Брокерам запретили исполнять заявки на падение акций, регуляторы лично прибыли в офисы фондов для мониторинга сделок.

Эти действия вызвали панику на рынке и массовый вывод средств инвесторами. По итогам хаотичных торговых сессий многие квантовые фонды понесли серьезные убытки из-за невозможности закрыть позиции.

Пекин объяснил свои действия необходимостью пресечь волну падения на фондовом рынке. Однако эксперты отмечают, что произвольное вмешательство регулятора в торги наносит непоправимый ущерб имиджу Китая как надежного инвестиционного направления.

Иностранные инвесторы и без того активно выводили капиталы из КНР на фоне жестких ограничений в технологическом и недвижимости секторах. Внезапное ужесточение правил для квантовых фондов только усугубит отток, спровоцировав риск дальнейшего замедления экономического роста Китая.

Эксперты отмечают, что хаотичные действия Пекина по борьбе с продажами акций и шортами со стороны квантовых фондов лишь усугубят недоверие. Китай нуждается в притоке капитала из-за рубежа, но произвольные запреты будут лишь отпугивать инвесторов на многие годы вперед.

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