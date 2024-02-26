Стало известно, когда заработает самозапрет на выдачу кредитов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет гражданам РФ с 1 марта 2025 года устанавливать самозапрет на получение кредитов и займов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно нововведению, россияне смогут установить в своей кредитной истории запрет на заключение договоров потребительского займа с кредитными и микрофинансовыми организациями. Он не будет распространяться на ипотечные займы, кредиты на покупку автомобиля, а также на образовательные кредиты в рамках государственной поддержки.

21 февраля сообщалось, что процедура подачи самозапрета на кредиты и микрозаймы для россиян будет максимально простой и понятной. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Центробанка РФ, комментируя принятие соответствующего закона. Госдума 20 февраля приняла закон об установлении запрета на оформление потребительских кредитов и микрозаймов.

Эксперт Юлия Коваленко в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что самозапрет на выдачу кредитов защитит прежде всего старшее поколение россиян от мошенников. Самозапретом также активно будут пользоваться студенты, добавила она.

Ранее стало известно, какие машины россияне планируют купить в кредит в 2024 году.