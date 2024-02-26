В ФНС обратят внимание на должников-миллионеров

С начала 2024 года Федеральная налоговая служба (ФНС) начала ежемесячно формировать и направлять в свои территориальные подразделения перечень должников с суммой недоимки свыше 50 млн рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо, разосланное ФНС в территориальные органы.

В него войдут как физические, так и юридические лица, уточняет газета.

Исключать из списка будут только тех, кто полностью или частично погасил долг либо получил отсрочку. Такие меры призваны улучшить контроль за эффективностью взыскания задолженностей, отмечается в письме ФНС.

По словам эксперта Александра Ерасова, процесс мониторинга крупных долгов теперь станет более централизованным и систематизированным. Это позволит снизить влияние человеческого фактора. К тому же, по его словам, выездные налоговые проверки редко обходятся без доначислений меньше 50 млн рублей.

Ужесточение контроля налоговиков можно рассматривать как сигнал плательщикам о том, что государство в курсе их долгов, отметил адвокат Игорь Апостол. А главной целью является максимизация налоговых поступлений в условиях растущего дефицита бюджета, добавил аналитик Ярослав Кабаков.

До этого стало известно, что в России за прошедший год признаны банкротами свыше 350 тыс. человек.

Ранее налоговая взялась за ИП Ивлеевой.