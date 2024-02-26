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В Кремле оценили новые санкции со стороны западных стран

Песков: в новых санкциях США и Евросоюза не было ничего принципиально нового

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Антироссийские санкции, которые на прошлой неделе ввели США и страны — члены Европейского союза (ЕС), не включили в себя ничего принципиально нового. Об этом во время регулярного брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В ходе мероприятия журналисты поинтересовались у представителя президента РФ, как руководство страны оценивает очередные рестрикции со стороны западных государств. Также корреспонденты спросили, готовит ли Москва ответные меры на произошедшее.

«Ничего принципиально нового не было озвучено. <...> Косвенный вред вы знаете — эффект бумеранга работает. Европейская экономика страдает из-за санкций. Страдают и интересы американских компаний», — сказал Песков.

При этом российская экономика продемонстрировала свою устойчивость, адаптировалась к текущей ситуации и сейчас продолжает развиваться. Пресс-секретарь Кремля обратил внимание, что этот факт признала даже администрация США.

25 февраля помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что экономика РФ остается устойчивой на фоне санкций. В связи с этим он призвал продолжить борьбу с Москвой и указал на необходимость Вашингтону «быть неумолимым» в этом вопросе.

Ранее президент США Джо Байден сообщил о введении более 500 новых антироссийских санкций.

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