Эксперты назвали оптимальную цену тура в Турцию на лето

По прогнозам аналитиков, 10-дневный тур на двоих с проживанием в «четверке» и питанием «все включено» будет стоить от 200 тыс. рублей в 2024 году. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

При этом отдых в хорошем пятизвездочном отеле обойдется в 250-300 тыс. рублей, в люксовых отелях — от 400 до 600 тыс. рублей за 10 дней.

В исследовании рассматривались турпакеты на двоих с размещением в 23 отелях категории «четыре» и «пять» звезд, системой «все включено» и медстраховкой.

Выяснилось, что в 15 из 23 отелей стоимость туров в евро по сравнению с прошлым годом снизилась или осталась прежней, несмотря на подорожание евро к рублю почти на 20%. По словам экспертов АТОР, каждый отель самостоятельно устанавливает ценовую политику для российских туристов в зависимости от загрузки, ориентации на определенные рынки и других факторов.

В целом летний отдых в Турции подорожает на 7-8%, подсчитали аналитики. Наибольшее снижение цен в рублях демонстрируют фешенебельные 5-звездочные отели. А вот популярные среди европейцев «твердые пятерки» существенно поднимут цены после завершения акции раннего бронирования, считают в АТОР.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что сейчас турецкие отельеры предлагают скидку в 20% на размещение. Однако окончательные цены на отдых в Турции для россиян будут объявлены в апреле после переговоров властей двух стран.

Ранее россиян стали разворачивать на границе из-за ошибок в загранпаспортах.